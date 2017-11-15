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Паулиньо: Неймар посоветовал перейти в «Барселону» и всячески поддерживал

Футбол

Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Паулиньо рассказал, что перед переходом в каталонский клуб нападающий Неймар советовал ему перебраться в «Барсу», где он будет счастлив. Сам Неймар ещё до трансфера партнёра по сборной перешёл в «ПСЖ».

«В ходе переговоров Неймар сказал мне, чтобы я присоединился к клубу, потому что тут я буду счастлив и мне бы это понравилось. Он поддерживал меня, попытался повлиять, чтобы сделка быстрее осуществилась. Несмотря на то что Неймар уезжал, он был убедителен», — сказал Паулиньо в интервью Globo Esporte.

В текущем сезоне Ла Лиги Паулиньо принял участие в 10 матчах, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.

Паулиньо: в матче сборных Месси спросил: «Так ты переходишь в „Барсу“ или нет?»
Источник: Globo Esporte Сообщить об ошибке
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Сборная Бразилии — Футбол ФК Барселона ФК ПСЖ Неймар Паулиньо
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