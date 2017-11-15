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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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IKEA: Вентура простит нас, что лишился своей скамьи. Мы дадим ему новую

Футбол

Компания по продаже мебели IKEA пошутила над главным тренером сборной Италии Джампьеро Вентурой. Итальянцы по сумме двух стыковых матчей проиграли Швеции и не попали на чемпионат мира 2018 года. Компания, которая была основана в Швеции, оставила сообщение в «Твиттере», прикрепив фотографию скамьи для сада.

«Джанпьеро простит нас за то, что лишился своей скамьи. Мы дадим ему новую», — говорится в сообщении.

Ожидается, что 15 ноября Вентура будет отправлен в отставку.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» IKEA.

Вентура: со мной сборная Италии показывает лучшие результаты за последние 40 лет
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Джампьеро Вентура Фото ЧМ-2018
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