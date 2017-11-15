Бывший игрок сборной Колумбии Вальдеррама снялся в ролике о раке яичек

Бывший полузащитник сборной Колумбии и «Вальядолида» Карлос Вальдеррама снялся в ролике о раке яичек. Об этом сообщает Cadena Ser.

В ролике использовано видео 1991 года, когда во время матча «Вальядолида» с «Реалом» Мичел – нынешний главный тренер «Малаги» — коснулся яичек Вальдеррамы. Эта картина разлетелась по всему миру, и спустя 26 лет колумбиец совместно с испанской ассоциацией по борьбе с раком снялся в ролике, сравнив произошедшее на поле с тестом, который позволяет выявить рак яичка.

«Я не чувствовал боли, если бы это произошло, то нужно было проконсультироваться с врачом, и рак был бы обнаружен. Поэтому, друг, хотел бы поблагодарить тебя, что ты тогда задел их. Простой шаг, чтобы обнаружить рак яичка», — сказал Вальдеррама.

Ролик можно посмотреть в «твиттере» Fricandó matiner.