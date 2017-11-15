Экс-глава фан-клуба «Спартака»: билеты на «фанатку» на матч с «Зенитом» дорогие

Бывший директор официального фан-клуба московского «Спартака» Олег Семёнов высказал мнение, что цены на билеты на фанатскую трибуну для болельщиков красно-белых на домашний матч с «Зенитом» являются дорогими. Об этом Семёнов написал в «Твиттере».

«1500 на „фанатку“ на „Зенит“ — это дорого», — написал Семёнов.

Ранее стало известно, что стоимость самого дешёвого билета для болельщиков «Спартака» на эту игру составляет 1,5 тыс. рублей, а самого дорогого – 30 тыс. рублей.

Матч 18-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» состоится на стадионе «Открытие Арена» 27 ноября.