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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Сборная Австралии обыграла Гондурас и вышла на чемпионат мира — 2018

Футбол

Сборная Австралии сыграет на чемпионате мира 2018 года, который летом пройдёт в России. В ответном матче плей-офф за право отправиться на мировое первенство подопечные Ангелоса Постекоглу обыграли Гондурас – 3:1. Напомним, что первая встреча завершилась вничью – 0:0.

Счёт был открыт после перерыва. На 53-й минуте Майл Единак послал мяч в сетку ворот ударом со штрафного, а на 72-й минуте он же реализовал пенальти, назначенный Нестором Питаной – 2:0. За пять минут до конца встречи арбитр вновь указал на «точку» и всё тот же Единак довёл счёт до крупного — 3:0. В компенсированное время Альберт Элис один мяч отыграл, но уйти от поражения Гондурас не смог.

Сборная Австралии стала 31-й командой, пробившейся в финальную часть чемпионата мира. На турнире также сыграют сборные: России, Бельгии, Германии, Англии, Испании, Польши, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Швейцарии, Швеции, Хорватии, Бразилии, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Мексики, Коста-Рики, Панамы, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Нигерии, Египта, Марокко, Туниса и Сенегала.

ЧМ-2018 - Межконтинентальный плей-офф. Межконтинентальный плей-офф. 2-й матч
15 ноября 2017, среда. 12:00 МСК
Австралия
3 : 1
Гондурас
1:0 – Единак – 53, 2:0 – Единак – 72 (пен), 3:0 – Единак – 85 (пен), 3:1 – Элис – 90+4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Австралии - Футбол Сборная Гондураса - Футбол Майл Единак ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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