Сборная Австралии обыграла Гондурас и вышла на чемпионат мира — 2018

Сборная Австралии сыграет на чемпионате мира 2018 года, который летом пройдёт в России. В ответном матче плей-офф за право отправиться на мировое первенство подопечные Ангелоса Постекоглу обыграли Гондурас – 3:1. Напомним, что первая встреча завершилась вничью – 0:0.

Счёт был открыт после перерыва. На 53-й минуте Майл Единак послал мяч в сетку ворот ударом со штрафного, а на 72-й минуте он же реализовал пенальти, назначенный Нестором Питаной – 2:0. За пять минут до конца встречи арбитр вновь указал на «точку» и всё тот же Единак довёл счёт до крупного — 3:0. В компенсированное время Альберт Элис один мяч отыграл, но уйти от поражения Гондурас не смог.

Сборная Австралии стала 31-й командой, пробившейся в финальную часть чемпионата мира. На турнире также сыграют сборные: России, Бельгии, Германии, Англии, Испании, Польши, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Швейцарии, Швеции, Хорватии, Бразилии, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Мексики, Коста-Рики, Панамы, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Нигерии, Египта, Марокко, Туниса и Сенегала.