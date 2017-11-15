Жители домов возле арены ЦСКА хотят перекрыть свой квартал из-за фанатов

Жители нескольких домов в районе Сокол рядом с домашней ареной московского ЦСКА хотят перекрыть свой квартал. Причиной является их недовольство поведением болельщиков во время матчей ЦСКА. По их словам, фанаты шумят, мусорят, проходят через дворы, загораживают проезды автомобилями и паркуются на газонах. Жители района выразили желание перекрыть шлагбаумами дворы и поставить замки на воротах.

«После матчей такое происходит. Вечером никто уже не рискует выходить, и мы наблюдаем здесь горы мусора. Фанаты окружают весь наш двор по периметру: и снаружи, и изнутри. И, естественно, нам остаются запахи, инфекции», – сказала местная жительница Элла Лахтионова.



«У нас осталось два проезда в квартал, которые ещё патрулями не закрыты, вот здесь мы уже совместно с ГИБДД начали отрабатывать, чтобы во время следующих двух матчей они добавили эти патрули и закрыли полностью проезд для болельщиков», – цитирует главу управы района Сокол Сергея Бахрова M24.