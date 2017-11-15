В «Амкаре» опровергли информацию о смене Гаджиева на Евсеева на посту наставника

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин опроверг появившуюся в СМИ информацию, согласно которой в пермской команде планируется тренерская перестановка после окончания первой части сезона в РФПЛ. Отмечалось, что Гаджи Гаджиев уступит место своему помощнику Вадиму Евсееву.

«Не было ничьей инициативы назначить Евсеева главным тренером вместо Гаджиева. Это неправда», — сказал Резвухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Гаджиев работает с «Амкаром» с 2014 года. После 16 туров пермяки занимают в таблице РФПЛ 12-е место.