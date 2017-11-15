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СМИ: Федерация футбола Италии начала переговоры с Анчелотти

Футбол

Руководство Федерации футбола Италии начало переговоры с бывшим главным тренером «Баварии» Карло Анчелотти, который является основным кандидатом на смену Джампьеро Вентуре. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Premium Sport.

Глава итальянской федерации Карло Тавеккио считает, что Карло Анчелотти может иметь такое же влияние на игроков, как Антонио Конте, под руководством которого итальянцы вышли на чемпионат Европы 2016 года. Однако, прежде чем утвердить кандидатуру Анчелотти, нужно решить вопрос с Вентурой.

До конца не ясно, будет ли 69-летний тренер уволен или стороны расторгнут контракт по обоюдному согласию. Ранее сообщалось, что Джампьеро Вентура хочет получить компенсацию в размере € 700 тыс.

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Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Джампьеро Вентура Карло Анчелотти ЧМ-2018
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