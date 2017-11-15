Экс-руководитель «Локомотива» обвиняется в растрате в особо крупных размерах

Бывший председатель совета директоров московского «Локомотива» Сергей Липатов был арестован по обвинению в растрате в особо крупных размерах. Как сообщает «Коммерсант», ему инкриминируется хищение денег из обанкротившегося Межтрастбанка.

Вместе с ним фигурантами уголовного дела являются практически все руководители этого кредитного учреждения, а сумма нанесённого вкладчикам ущерба, одним из которых был брат бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, превышает 4 млрд рублей.

55-летнего Липатова арестовал Тверской районный суд Москвы, удовлетворив ходатайство Следственного департамента МВД, в производстве которого сейчас находится уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) по факту хищения денежных средств из Межтрастбанка. С 2002 по 2010 год Липатов был сначала президентом, а затем членом совета директоров ЗАО «Компания „Транстелеком“. Параллельно с этим являлся председателем совета директоров «Локомотива». При нём команда за три года лишь один раз выиграла Кубок России.