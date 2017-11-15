Силкин: защитники сборной России играют безграмотно, это смеху подобно

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре сборной России в прошедших товарищеских матчах с командами Аргентины (0:1) и Испании (3:3).

«Линия обороны – это болевая точка сборной России. Можно ставить хоть пять, хоть 10 защитников. Это ничего не гарантирует. У нас много лишних передач при переходе из обороны в атаку. Наши защитники не умеют играть в своей штрафной площади руками. Нужно не хватать за майку, а класть руку, чтобы чувствовать соперника. Это идёт от того, что неправильно занимают позицию. Нужно вставать так, чтобы видеть и мяч, и нападающего. По трансляции видно, что защитники смотрят на соперника, находясь спиной к мячу! Смеху подобно! Такая безграмотность! И это не то, что Черчесов должен объяснять. Тут азы, которые закладывают в школе.

Обратите внимание: низкорослые аргентинцы выиграли у нас все мячи и в нашей, и в чужой штрафной. А всё потому, что соперник набегает, а наши стоят столбами. Можно как угодно расставить 10 человек у ворот, но они должны играть по мячу, идти навстречу, опережать. Преимущество у того, кто набегает. Хорошо, что с испанцами мы немного отошли от оборонительной игры. В матче с аргентинцами во втором тайме на поле вышли Дзагоев и Миранчук – сразу появились подходы. Когда ты атакуешь, то меньше давления на свою защиту. Известно же: лучшая оборона – это атака. Когда я пришёл в «Динамо», мы тоже сделали ставку на игру впереди, потому что сзади проблем хватало», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.