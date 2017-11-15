Тренер сборной Швеции убрал за игроками в раздевалке после победы над Италией

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон убрал за своими подопечными после победы над Италией в ответном стыковом матче, который 13 ноября состоялся в Милане. Ничья 0:0 позволила шведам пробиться на чемпионат мира. Первая игра завершилась победой скандинавов – 1:0.

Отпраздновав выход на чемпионат мира на поле, футболисты принялись отмечать триумф в раздевалке. Психолог шведской сборной Даниэль Экваль на своей странице в «Твиттере» поделился фото, на которой тренер убирает мусор, оставленный игроками.

«Россия, мы приедем и уберёмся следующим летом», — написал Экваль.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» Даниэля Экваля.