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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Тренер сборной Швеции убрал за игроками в раздевалке после победы над Италией

Футбол

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон убрал за своими подопечными после победы над Италией в ответном стыковом матче, который 13 ноября состоялся в Милане. Ничья 0:0 позволила шведам пробиться на чемпионат мира. Первая игра завершилась победой скандинавов – 1:0.

Отпраздновав выход на чемпионат мира на поле, футболисты принялись отмечать триумф в раздевалке. Психолог шведской сборной Даниэль Экваль на своей странице в «Твиттере» поделился фото, на которой тренер убирает мусор, оставленный игроками.

«Россия, мы приедем и уберёмся следующим летом», — написал Экваль.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» Даниэля Экваля.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Фото ЧМ-2018
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