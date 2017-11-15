В Петербурге пройдёт турнир по мини-футболу в поддержку детей с инвалидностью

В воскресенье, 26 ноября, состоится второй благотворительный турнир по мини-футболу «Творим добро» в рамках Международного дня благотворительности и акции #ЩедрыйВторник. В турнире принимают участие корпоративные любительские команды из разных сфер бизнеса и просто любительские команды, объединённые одной целью: помочь подопечным благотворительной организации «Перспективы» — детям с тяжёлой инвалидностью в детском доме № 4 (ДДИ № 4) г. Павловска. Регистрация на турнир: www.perspektivy.ru/tvorimdobro.



Первый благотворительный турнир по мини-футболу состоялся 2 сентября 2017 года и собрал 49 163 рубля. В нём приняли участие 6 команд и более 60 человек. В турнире 26 ноября примут участие 10 команд, а собранные пожертвования – взносы участников и пожертвования, собранные в специальные боксы в день турнира, – пойдут на программу помощи «Перспектив» в ДДИ № 4.



«В рамках турнира мы хотим собрать 234 000 рублей, чтобы оплатить целый год работы педагога, который ежедневно занимается с детьми с самыми тяжёлыми нарушениями развития, помогая им делать первые самостоятельные шаги в жизни. Для одного ребёнка такой шаг – это самостоятельно донести до рта ложку или пить из чашки, для другого – научиться застегивать молнию или самостоятельно снимать ботиночки. Таких шагов, больших и маленьких, может быть очень много. Но зависит это только от нас», – отмечают организаторы турнира.