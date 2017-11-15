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Гамула: после Испании сказал в шутку Глушакову, чтобы он научился мяч выбивать

Футбол

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула поведал, что он сказал полузащитнику сборной России Денису Глушакову, который встал в ворота во время товарищеского матча с командой Испании (3:3) после того, как в конце игры травму получил голкипер Андрей Лунёв.

«Очень обидно за Андрея Лунёва. Желаю ему скорейшего выздоровления. Он хороший вратарь, который обязательно ещё поможет нашей сборной. Меня наши футболисты порадовали вчера. Федя Смолов два забил – красавчик. Смогли ребята собраться после двух пропущенных мячей.

Звонил после матча Денису Глушакову. Пошутил с ним немного. Сказал, что ему нужно научиться мяч выбивать. Хоть с левой, хоть с правой ноги пусть выносит. А то так на ворота встанет — и что делать? Посмеялись мы с ним», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Глушаков: единственный вратарь в российском футболе, не пропустивший ни разу
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Андрей Лунёв Денис Глушаков Игорь Гамула Фёдор Смолов
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