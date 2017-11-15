«МЮ» не намерен продавать Феллайни, несмотря на отказ продлить контракт

Руководство «Манчестер Юнайтед» не собирается продавать полузащитника Маруана Феллайни в январе, несмотря на то что стороны никак не могут договориться о продлении контракта. Бельгиец отказался подписывать новый улучшенный договор, который истекает летом 2018 года.

Goal пишет, что манкунианцы по-прежнему надеются переубедить 29-летнего футболиста, в услугах которого заинтересован «Бешикташ». Если до 1 января ситуация не изменится, Феллайни сможет вести переговоры с любыми клубами и летом покинет «МЮ» в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне бельгиец принял участие в 9 официальных матчах за «МЮ», забил 4 гола и отдал 1 результативный пас.