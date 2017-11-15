«Галатасарай» проявляет интерес к защитнику ЦСКА Щенникову

Защитник ЦСКА Георгий Щенников, чей контракт с «армейцами» действует до 30 июня 2018 года, попал в сферу интересов «Галатасарая». Об этом сообщает Futbol Arena.

Вариант с 26-летним россиянином является альтернативным на тот случай, если «Галатасарай» не сможет договориться с «Ювентусом» о переходе Квадво Асамоа, чей контракт истекает по окончании сезона. Ганец принял участие всего в пяти матчах за туринцев и готов покинуть команду.

Корреспондент «Чемпионата» связался с агентом Щенникова, но тот отказался от комментариев.