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«Галатасарай» проявляет интерес к защитнику ЦСКА Щенникову

Футбол

Защитник ЦСКА Георгий Щенников, чей контракт с «армейцами» действует до 30 июня 2018 года, попал в сферу интересов «Галатасарая». Об этом сообщает Futbol Arena.

Вариант с 26-летним россиянином является альтернативным на тот случай, если «Галатасарай» не сможет договориться с «Ювентусом» о переходе Квадво Асамоа, чей контракт истекает по окончании сезона. Ганец принял участие всего в пяти матчах за туринцев и готов покинуть команду.

Корреспондент «Чемпионата» связался с агентом Щенникова, но тот отказался от комментариев.

Щенников — бомбардир, Вернблум — лидер. 4 вывода по матчу ЦСКА в ЛЧ
Сколько денег получили «армейцы» на трансферы и почему Щенников за месяц забил больше, чем Марио Фернандес за год.
Источник: Futbol Arena Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Галатасарай Ювентус Георгий Щенников Квадво Асамоа Трансферы
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