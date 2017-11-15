Манчини: Каррера отлично поработал в прошлом сезоне, он заработал титул

Главный тренер «Зенита» итальянец Роберто Манчини оценил работу своего соотечественника наставника «Спартака» Массимо Карреры в прошлом сезоне. В сезоне-2016/17 «Спартак» под руководством Карреры завоевал чемпионский титул.

«Он отлично поработал в прошлом сезоне, он заработал титул. Конечно, «Зенит» со „Спартаком“ — особенный матч, но есть и другие серьёзные соперники — Локомотив, ЦСКА, Рубин», — сказал Манчини.

Также он поведал, что живёт в Санкт-Петербурге без членов своей семьи.

«Я даже не думал, что она приехала со мной. У меня взрослые дети. Старший сын играет в футбол, младший — студент в США, а дочь в Риме. Они навещают меня, но они не думали, чтобы жить со мной», — цитирует Манчини Sport Aktuality.