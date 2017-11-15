«Ростов» обратился в РФПЛ с просьбой почтить память погибших минутой молчания перед матчем с «Амкаром». Об этом рассказали в пресс-службе донского клуба. Напомним, что под Ростовом разбился микроавтобус с футбольными фанатами, возвращавшимися из Краснодара, где состоялся товарищеский матч Аргентина – Нигерия — 2:4. Пятеро болельщиков погибли.

«Скорее всего, нам её согласуют. Траурных повязок не планируется», — заявили в пресс-службе ростовского клуба в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч 17-го тура РФПЛ «Ростов» — «Амкар» состоится 19 ноября. Начало – в 16:30 мск.