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«Барселона» на четыре недели лишилась Маскерано

Футбол

Полузащитник «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано вернулся в расположение клуба с травмой. Футболист получил повреждение в товарищеской игре с Нигерией (2:4). Об этом сообщается на официальном сайте каталонцев.

Маскерано отыграл 90 минут, но по возвращении в клуб врачи диагностировали у него повреждение бедра правой ноги. На восстановление Хавьеру Маскерано потребуется четыре недели.

Таким образом, Маскерано не поможет «Барселоне» минимум в четырёх матчах чемпионата Испании с «Леганесом» (18 ноября), «Валенсией» (26 ноября), «Сельтой» (3 декабря) и «Вильярреалем» (10 декабря).

Маскерано в игре с Россией в два раза превысил свою норму по количеству передач
Источник: Официальный сайт ФК "Барселона" Сообщить об ошибке
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Сборная Аргентины — Футбол Сборная Нигерии - Футбол ФК Барселона Хавьер Маскерано Травмы — футбол
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