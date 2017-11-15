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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Хедира: игроки «Ювентуса» помогут Буффону выиграть Лигу чемпионов

Футбол

Полузащитник туринского «Ювентуса» Сами Хедира выразил слова поддержки легендарному вратарю «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону, после ответного матча со сборной Швеции (0:0) объявившему о завершении карьеры в национальной команде Италии.

«Видеть слезы Буффона было больно не только итальянцам, а вообще всем. Буффон — великий спортсмен, живая легенда. Я надеялся, что он сыграет на своём последнем международном турнире. Теперь мне очень жаль моих товарищей по команде. Я отправил сообщение Буффону, но теперь нам нужно нечто большее, чем слова.

Джанлуиджи не хватает одного трофея — Лиги чемпионов, мы поможем ему выиграть его», — цитирует немца Bild.

Мутко: смотрел матч Италия — Швеция и не уснул после этого Буффона
Источник: Bild Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Ювентус Джанлуиджи Буффон Сами Хедира ЧМ-2018
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