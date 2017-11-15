Хедира: игроки «Ювентуса» помогут Буффону выиграть Лигу чемпионов

Полузащитник туринского «Ювентуса» Сами Хедира выразил слова поддержки легендарному вратарю «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону, после ответного матча со сборной Швеции (0:0) объявившему о завершении карьеры в национальной команде Италии.

«Видеть слезы Буффона было больно не только итальянцам, а вообще всем. Буффон — великий спортсмен, живая легенда. Я надеялся, что он сыграет на своём последнем международном турнире. Теперь мне очень жаль моих товарищей по команде. Я отправил сообщение Буффону, но теперь нам нужно нечто большее, чем слова.



Джанлуиджи не хватает одного трофея — Лиги чемпионов, мы поможем ему выиграть его», — цитирует немца Bild.