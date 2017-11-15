Левандовски намекнул, что «Баварии» стоит приобрести нападающего

Нападающий сборной Польши и «Баварии» Роберт Левандовски выразил мнение, что клубу пошло бы на пользу приобретение молодого форварда.

«Несомненно, «Баварии» пошло бы на пользу приобретение молодого и голодного нападающего, который хотел бы учиться у более опытных партнёров по команде. Мне было бы легче, если бы я принимал участие в матчах на 15 или 20 минут меньше. При таких раскладах у меня было бы больше сил и лучшее физическое состоянии к следующему матчу, а риск получения травмы снизился бы до минимума», — цитирует 29-летнего футболиста Sport Bild.