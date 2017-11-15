Уивер: Эдерсон похож на Нойера по стилю игры, у него огромный потенциал

Бывший вратарь «Манчестер Сити» Ники Уивер похвалил нынешнего голкипера «горожан» Эдерсона.

«На мой взгляд, Эдерсон отлично начал сезон в «Манчестер Сити». Он молод, но с уверенностью приступил к своим обязанностям в новом клубе. Эдерсон смел, мы уже имели возможность убедиться в этом. В поединке с «Ливерпулем» он получил травму, но она не повлияла на его отношение к игре. Он без труда забирает любые мячи – стремительный и эффективный вратарь. Мне нравится его стиль. Потенциал у Эдерсона огромный.



Гвардиола предпочитает агрессивный атакующий футбол, и ему нужен вратарь, который активно помогает команде. В Испании рисуют схемы типа «1-4-4-2», согласно которым голкипер не просто защищает ворота, а является частью формации и активным участником игры. Эдерсон динамичен и знает, как начать очередную атаку. Его игра похожа на игру Мануэля Нойера из «Баварии» — быстрые решения, скорость и эффективность.



Эдерсону только 24 года: достаточно времени для того, чтобы совершенствовать свою игру. У него есть всё для того, чтобы стать одним из лучших вратарей нашего времени», — цитирует Уивера сайт «горожан».