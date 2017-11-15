«Зенит» запросил у «Спартака» максимальную квоту гостевых билетов

Как сообщили в пресс-службе «Зенита» корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину, на предстоящий выездной матч 18-го тура РФПЛ против московского «Спартака» (27 ноября) клуб запросил 4221 билет для своих болельщиков. Это максимальная гостевая квота.

Как стало известно «Чемпионату», среди болельщиков «Зенита» уже есть недовольство высокими ценами на гостевой сектор. Футбольная общественность также обеспокоена высокой ценой в гостевой сектор.

«Спартак» установил цену в 1500 рублей на все билеты на гостевой сектор. В первом круге, когда «Зенит» принимал «Спартак», билет на гостевой сектор можно было купить за 1000 рублей.