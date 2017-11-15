Берлускони: сборная Италии сделала больно мне и миллионам жителей страны

Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони выразил сожаление в связи с невыходом национальной команды Италии на чемпионат мира 2018 года в России по итогам стыковых матчей со Швецией (0:1, 0:0).

«Я люблю Италию, я люблю нашу страну, и я люблю футбол. Той ночью, когда мы не смогли выиграть у сборной Швеции, я, как и миллионы других итальянцев, почувствовал, что мне сделали больно, даже очень больно», — сказал Берлускони в интервью Il Messaggero.

«Скуадра адзурра» впервые c 1958 года не поедет на чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдёт в 2018 году в России.