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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Берлускони: сборная Италии сделала больно мне и миллионам жителей страны

Футбол

Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони выразил сожаление в связи с невыходом национальной команды Италии на чемпионат мира 2018 года в России по итогам стыковых матчей со Швецией (0:1, 0:0).

«Я люблю Италию, я люблю нашу страну, и я люблю футбол. Той ночью, когда мы не смогли выиграть у сборной Швеции, я, как и миллионы других итальянцев, почувствовал, что мне сделали больно, даже очень больно», — сказал Берлускони в интервью Il Messaggero.

«Скуадра адзурра» впервые c 1958 года не поедет на чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдёт в 2018 году в России.

Потери экономики Италии из-за непопадания на ЧМ-2018 оценили в € 1 млрд
Источник: Il Messaggero Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сильвио Берлускони ЧМ-2018
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