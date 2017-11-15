Голкипера «Реала» Наваса обвинили в диктаторском поведении в сборной Коста-Рики

Журналист ESPN Deportes Хосе дель Валле сообщил, что голкипер «Реала» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас по-диктаторски ведёт себя в расположении национальной команды.

Валле также сообщил, что вратарь вместе с другим известным нападающим сборной Коста-Рики Брайаном Руисом заставили футбольную федерацию страны уволить двух последних главных тренеров команды. При этом авторитет у Наваса и Руиса в раздевалке национальной команды выше, чем у нынешнего наставника сборной Оскара Рамиреса.

«Игроки сборной Коста-Рики, которые выступают в Европе, рассказали мне, что в «Реале» у Наваса безупречная репутация скромного и простого человека, но его поведение в национальной команде отличается. В сборной он – голкипер «Реала», с которым выиграл Лигу чемпионов и заработал много миллионов», — цитирует Валле Sport.es.

Сборная Коста-Рики в октябре обеспечила себе путёвку в финальный турнир чемпионата мира–2018.