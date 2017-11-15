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Клопп попал в больницу и пропустит сегодняшнюю тренировку «Ливерпуля»

Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп попал в больницу и пропустит сегодняшнюю тренировку команды. Специалист госпитализирован в качестве меры предосторожности, информирует Sky Sports. Его жизни ничто не угрожает, тренер должен быть выписан из больницы этим вечером.

50-летний Клопп поступил в больницу, чтобы пройти серию обследований, после чего должен возобновить выполнение обязанностей в полном объёме.

18 ноября «Ливерпуль» на своём поле сыграет с «Саутгемптоном» в матче 12-го тура чемпионата Англии.

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Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Ливерпуль Юрген Клопп
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