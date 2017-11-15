Скаут ЦСКА: на месте Головина уехал бы в Европу уже зимой, если клуб отпустит

Скаут ЦСКА Андрей Мовсесьян, который привёл в московский клуб полузащитника Александра Головина, оценил перспективы футболиста в Европе. Ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересованы «Челси», лондонский «Арсенал» и «Барселона».



«Если бы в ЦСКА поступило достойное предложение и клуб согласился, то я на месте Саши уехал бы уже зимой. Не потеряется ли в Европе? Хорошо, тогда как мальчик из Сибири потянул уровень ЦСКА, а как после «молодёжки» потянул уровень основного состава? Люди должны понимать, что каждый футболист в команде ежесекундно находится в конкурентной среде. Если ты к этому не готов, сиди дома. Высокий уровень? Это не показатель.



Писали, что «Арсенал» предлагал 10 млн фунтов стерлингов за Головина. Первый вопрос – окей, мы его продали, у нас появилось 10 млн, но сможем ли мы за эти деньги найти ему равноценную замену? Думаю, нет. А хотелось бы что-то от этой суммы оставить. Получается, что на трансфер есть где-то 8 млн. А за эти деньги игрока с таким потенциалом не купить. Следовательно, клуб и не пойдёт на сделку. Это бизнес, и нужно соизмерять риски», – сказал Мовсесьян в интервью «Бомбардиру».

Как Головин оказался в шорт-листе «Барселоны». Испанцы рассказали Эксклюзивные комментарии об интересе к хавбеку ЦСКА и сборной России.