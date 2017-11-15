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Марсьяль: Моуринью очень строг со всеми игроками «МЮ», его трудно впечатлить

Футбол

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль рассказал о методах работы наставника команды Жозе Моуринью.

«Он очень строг со всеми нами, его трудно впечатлить. Но я знаю, что это идёт мне на пользу. Я также знаю, что он действительно уважает меня как личность, поэтому нет никаких сомнений в том, что строгая дисциплина вызвана правильными причинами.

Цель, конечно же, состоит в том, чтобы все мы находились в хорошем состоянии и были готовы играть в каждом матче. Вначале мы не слишком хорошо знали друг друга, но со временем познакомились ближе. Он знает мои сильные и слабые стороны, но суть заключается в том, что мы учимся направлять все свои силы в нужное русло», — цитирует Марсьяля сайт АПЛ.

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Источник: Официальный сайт английской Премьер-лиги Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль Жозе Моуринью
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