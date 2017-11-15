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Ташаев: уровень команд в РФПЛ, не считая нескольких лидеров, примерно одинаковый

Футбол

Полузащитник московского «Динамо» Александр Ташаев поделился мнением о предстоящем домашнем матче 17-го тура РФПЛ с «Ахматом» (18 ноября).

«Уровень команд в РФПЛ, за исключением нескольких лидеров, примерно одинаковый. Все играют строго, дисциплинированно, большое внимание уделяя обороне, со всеми получаются очень упорные поединки. Многие действуют в пять защитников, «Ахмат» в их числе. Первый матч в Грозном запомнился жарой и духотой, а также тем, что мы очень глубоко отходили в оборону. Дома мы не можем себе позволить так играть.

Я люблю, когда на стадионе царит ажиотаж, пусть даже болеют и за соперника. Всё равно это создаёт футбольную атмосферу, приятно играть. Слышно было в Грозном и наших болельщиков, они всегда с командой, мы им очень благодарны. Для меня было очень важно, когда персонально поддержали в сложный момент в матче с «Тосно». Ждём динамовских болельщиков в субботу на «Арене Химки». Нам нужна только победа над «Ахматом», других вариантов нет", — цитирует Ташаева пресс-служба клуба.

Матч «Ростов» — «Амкар» начнётся с минуты молчания
Источник: Официальный сайт ФК "Динамо" (Москва) Сообщить об ошибке
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Ахмат ФК Динамо Москва Александр Ташаев РФПЛ
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