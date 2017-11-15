Бергоми: сборную Италии должен возглавить Моуринью или Манчини

Бывший защитник сборной Италии Джузеппе Бергоми выразил мнение, что после невыхода национальной команды на ЧМ-2018 место главного тренера команды Джампьеро Вентуры должен занять наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью или главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.

«Итальянский футбол нуждается в реформах, начиная со своего фундамента. Задаюсь вопросом, является ли наша страна всё ещё великой силой в футболе? Что касается того, кто должен возглавить сборную, то Жозе Моуринью был бы правильным выбором. Пусть это и прозвучит провокационно. Нам нужен большой тренер, даже если речь идёт о краткосрочной перспективе. Мне также хотелось бы видеть у руля сборной кого-то, как Роберто Манчини. То есть важного тренера, который работает и в клубе», — приводит слова Бергоми Daily Star.