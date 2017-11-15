Экс-чемпион мира по боксу и болельщик «МС» готов подраться с Рио Фердинандом

Бывший чемпион мира по боксу и болельщик «Манчестер Сити» Рикки Хаттон сообщил, что готов выйти на ринг против экс-защитника «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда.

В сентябре стало известно, что Фердинанд начал серьёзно заниматься боксом. Ранее 38-летний футболист сообщал, что серьёзно относится к своему желанию попробовать силы в боксе, при этом не собирается начинать карьеру боксёра-профессионала.

«Рио является хорошим парнем и поклонником бокса. Он бы не стал заниматься этим, если бы не хотел попробовать выйти на ринг. Я вернусь на ринг и буду с ним драться», — приводит слова Хаттона Mirror.