Чех: не думаю, что «Тоттенхэм» стал главным клубом на севере Лондона

Вратарь «Арсенала» Петр Чех сказал, что не считает «Тоттенхэм Хотспур» доминирующей силой на севере Лондона в преддверии встречи команд в 12-м туре АПЛ (18 ноября).



«Я не думаю, что «Тоттенхэм» стал главным клубом на севере Лондона. Всегда может случиться один странный год, когда всё меняется, но самое важное для нас — это борьба с другими командами за титул чемпиона Премьер-лиги.



Мы не соперничаем с «Тоттенхэм Хотспур». Наша цель — выиграть титул и быть успешными в течение всего сезона, а не оглядываться на «Тоттенхэм». Они должны выиграть что-то, чтобы показать прогресс. Успех в конечном счёте измеряется трофеями», — сказал Чех в интервью Sky Sports.

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