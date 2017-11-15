Сакки: отдельные тренеры и игроки годами маскировали кризис итальянского футбола

Бывший главный тренер сборной Италии Арриго Сакки прокомментировал невыход национальной команды на чемпионат мира 2018 года в России по итогам стыковых матчей со Швецией (0:1, 0:0).

«Италия в трауре: спустя 60 лет мы не поедем на чемпионат мира. Сегодня от этой мысли очень больно, но завтра это может привести к лучшему будущему. Однако если бы мы были менее самонадеянными, то признали бы наличие проблемы раньше.



Тавеккио начал своё президентство в федерации с приглашения Конте, и это, возможно, ввело его в заблуждение: он мог подумать, что повторит успех и с Вентурой, который всегда был хорошим тренером, но никогда не считался лучшим.



Было бы неправильно много говорить о тренере в данной ситуации. Наши проблемы глубоко укоренились, они маскировались на протяжении многих лет талантом некоторых тренеров и характером отдельных игроков», — цитирует Сакки Gazzetta dello Sport.