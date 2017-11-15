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ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Сакки: отдельные тренеры и игроки годами маскировали кризис итальянского футбола

Футбол

Бывший главный тренер сборной Италии Арриго Сакки прокомментировал невыход национальной команды на чемпионат мира 2018 года в России по итогам стыковых матчей со Швецией (0:1, 0:0).

«Италия в трауре: спустя 60 лет мы не поедем на чемпионат мира. Сегодня от этой мысли очень больно, но завтра это может привести к лучшему будущему. Однако если бы мы были менее самонадеянными, то признали бы наличие проблемы раньше.

Тавеккио начал своё президентство в федерации с приглашения Конте, и это, возможно, ввело его в заблуждение: он мог подумать, что повторит успех и с Вентурой, который всегда был хорошим тренером, но никогда не считался лучшим.

Было бы неправильно много говорить о тренере в данной ситуации. Наши проблемы глубоко укоренились, они маскировались на протяжении многих лет талантом некоторых тренеров и характером отдельных игроков», — цитирует Сакки Gazzetta dello Sport.

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Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
Теги
Антонио Конте Арриго Сакки Джампьеро Вентура ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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