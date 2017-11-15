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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Постекоглу: 4 года до выхода Австралии на ЧМ-2018 стали сложнейшими в моей жизни

Футбол

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу после победы над командой Гондураса (3:1) в ответном матче плей-офф за право принять участие в чемпионате мира—2018 поделился эмоциями от выхода в финальный этап турнира.

«Мы заслужили поехать на чемпионат мира. Игроки заслужили это. Счастлив за каждого из них. Мы прошли трудный путь. Последние четыре года – самые сложные в моей жизни. Мы вышли на ЧМ-2018 с командой новичков. Собираюсь насладиться сегодняшним днём, поскольку заслужил это, как и моя жена, дети, друзья и другие члены семьи», — цитирует Постекоглу Fox Sports Australia.

Сборная Австралии обыграла Гондурас и вышла на чемпионат мира — 2018
Источник: FOX Sports Australia Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Австралии - Футбол Сборная Гондураса - Футбол ЧМ-2018
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