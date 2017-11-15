Постекоглу: 4 года до выхода Австралии на ЧМ-2018 стали сложнейшими в моей жизни

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу после победы над командой Гондураса (3:1) в ответном матче плей-офф за право принять участие в чемпионате мира—2018 поделился эмоциями от выхода в финальный этап турнира.

«Мы заслужили поехать на чемпионат мира. Игроки заслужили это. Счастлив за каждого из них. Мы прошли трудный путь. Последние четыре года – самые сложные в моей жизни. Мы вышли на ЧМ-2018 с командой новичков. Собираюсь насладиться сегодняшним днём, поскольку заслужил это, как и моя жена, дети, друзья и другие члены семьи», — цитирует Постекоглу Fox Sports Australia.