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В Примере со следующего сезона официально будет внедрена система VAR

Футбол

Президент испанского судейского корпуса Викториано Санчес Арминио объявил, что с сезона-2018/19 в Примере будет использована система видеоповторов (VAR), сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации.

Главный арбитр встречи сможет использовать систему видеоповторов при возникновении на поле спорных ситуаций с забитыми голами, пенальти и красными карточками. Необходимые тестовые испытания VAR начнутся уже в ближайшее время. В настоящее время система используется в чемпионатах Италии, Германии, Португалии и нескольких других стран.

В Испании впервые опробуют систему VAR на матче «Атлетико» – «Эльче»
Источник: Королевская испанская футбольная федерация Сообщить об ошибке
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