В Примере со следующего сезона официально будет внедрена система VAR

Президент испанского судейского корпуса Викториано Санчес Арминио объявил, что с сезона-2018/19 в Примере будет использована система видеоповторов (VAR), сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации.

Главный арбитр встречи сможет использовать систему видеоповторов при возникновении на поле спорных ситуаций с забитыми голами, пенальти и красными карточками. Необходимые тестовые испытания VAR начнутся уже в ближайшее время. В настоящее время система используется в чемпионатах Италии, Германии, Португалии и нескольких других стран.