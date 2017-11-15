Рассмотрение апелляции президента «Юве» на отстранение от футбола перенесено

Апелляция президента «Ювентуса» Андреа Аньелли, который был отстранён от футбола на один год за махинации, связанные с продажей билетов, будет рассмотрена позже, сообщает Football Italia.

Сегодня апелляция должна была быть рассмотрена Федеральным апелляционным судом, но заседание было отложено на более поздний срок, который ещё не определён.

Прокуратура FIGC требовала отстранить Аньелли на два с половиной года, оштрафовать его на € 50 тыс., а также оштрафовать «Ювентус» на € 300 тыс. и обязать «старую синьору» провести два домашних матча без болельщиков. Аньелли обвинялся в нарушении двух статей кодекса Федерации футбола Италии — махинации с продажей билетов и связи со спекулянтами.

Билеты в результате действий президента попали в руки организованной преступности, хотя первоначальное расследование подтвердило, что Аньелли не мог этого знать.