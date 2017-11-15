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Глава Федерации футбола Италии не стал подавать в отставку после невыхода на ЧМ

Футбол

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио не уйдет в отставку. Об этом сообщил Дамиано Томмази, глава Союза итальянских игроков. Глава Федерации находится под давлением после того, как Италия не смогла попасть на чемпионат мира.

«Тавеккио решил не уходить в отставку и сохранить свой пост. Остальные не заняли четкую позицию и сказали, что они определятся со своей позицией позже. Кажется, на перемены никто не настроен», — цитирует Томмази Football Italia.

Итальянская команда не смогла пробиться на мундиаль, проиграв по сумме двух встреч сборной Швеции со счётом 0:1. Итальянцы не выступят на чемпионате мира впервые с 1958 года.

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Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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