Ниасс: мне жаль Кумана, это благодаря ему у меня сейчас всё хорошо

Нападающий «Эвертона» Байе Умар Ниасс, ранее выступавший за московский «Локомотив», поблагодарил экс-наставника команды Рональда Кумана.

«Мне жаль Кумана. Честно говоря, в клубе были готовы отпустить меня. Я тоже был готов уйти, потому что знал: если останусь здесь, то сезон будет тяжёлым. В конце концов, я не стал уходить, а Куман вернул меня в первую команду.

Я поблагодарил его, потому что он мог сказать: „Нет, ты остаёшься в молодёжной команде“, но он вернул меня в основу. Благодаря ему у меня сейчас всё хорошо», – цитирует Ниасса Sky Sports.