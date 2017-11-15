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Ниасс: мне жаль Кумана, это благодаря ему у меня сейчас всё хорошо

Футбол

Нападающий «Эвертона» Байе Умар Ниасс, ранее выступавший за московский «Локомотив», поблагодарил экс-наставника команды Рональда Кумана.

«Мне жаль Кумана. Честно говоря, в клубе были готовы отпустить меня. Я тоже был готов уйти, потому что знал: если останусь здесь, то сезон будет тяжёлым. В конце концов, я не стал уходить, а Куман вернул меня в первую команду.

Я поблагодарил его, потому что он мог сказать: „Нет, ты остаёшься в молодёжной команде“, но он вернул меня в основу. Благодаря ему у меня сейчас всё хорошо», – цитирует Ниасса Sky Sports.

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Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Байе Умар Ниасс Рональд Куман
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