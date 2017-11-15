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Марадона: я бы назвал лучшим игроком Африки Салаха

Футбол

Экс-наставник сборной Аргентины Диего Марадона поддержал полузащитника «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха в борьбе за награду лучшему игроку Африки — 2017 по версии ВВС.

«Я бы выбрал Салаха, который замечательно проявил себя в „Роме“ и „Ливерпуле“. Он замечательный игрок, который, безусловно, заслуживает этой престижной награды», — приводит слова Марадоны Sada El-Balad.

Салах вошел в пятерку финалистов вместе с Наби Кейта, Садио Мане, Виктором Мозесом и Пьером-Эмериком Обамейянгом. В прошлом сезоне победителем стал Рияд Марез.

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Источник: Sada El-Balad Сообщить об ошибке
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Ливерпуль Рома Диего Марадона Мохамед Салах
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