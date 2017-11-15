Уолкер: конкуренция в сборной Англии очень сильна, всем наступают на пятки

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уолкер указал на высокую конкуренцию в национальной команде.

«Конкуренция в сборной Англии очень сильна. Все знают, что мы играем за футболку своей страны. Просто посмотрите на парней, которые сыграли за сборную в двух последних играх. Тэмми Абрахам, Рубен Лофтус-Чик и Джо Гомес — хорошие игроки, и они доказали это на большой сцене.



Конкуренция за попадание на чемпионат мира — это здорово. Это только подтолкнет каждого из нас, потому что мы знаем, что другие игроки наступают на пятки», — цитирует Уолкера Evening Standard.