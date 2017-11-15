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ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Уолкер: конкуренция в сборной Англии очень сильна, всем наступают на пятки

Футбол

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уолкер указал на высокую конкуренцию в национальной команде.

«Конкуренция в сборной Англии очень сильна. Все знают, что мы играем за футболку своей страны. Просто посмотрите на парней, которые сыграли за сборную в двух последних играх. Тэмми Абрахам, Рубен Лофтус-Чик и Джо Гомес — хорошие игроки, и они доказали это на большой сцене.

Конкуренция за попадание на чемпионат мира — это здорово. Это только подтолкнет каждого из нас, потому что мы знаем, что другие игроки наступают на пятки», — цитирует Уолкера Evening Standard.

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Источник: Evening Standard Сообщить об ошибке
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Сборная Англии — Футбол Кайл Уолкер ЧМ-2018
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