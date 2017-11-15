Сёмин завёл страницу в «Инстаграме»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин завёл страницу в социальной сети «Инстаграм».

«Внучка надоумила завести здесь страницу. Говорит, что людям интересно смотреть и читать, а мне есть что рассказать. Ну, в путь», — написал Семин в первой записи.

Президент «Локомотива» Илья Геркус подтвердил, что аккаунт действительно принадлежит Сёмину: «Давайте поприветствуем нашего главного тренера — Юрия Павловича Семина на его официальной странице. Подписывайтесь!» — написал Геркус на своей странице в соцсети.