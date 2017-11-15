Шевченко: я ничуть не сомневался, что сборная Украины идёт по правильному пути

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил уверенность, что национальная команда идет по правильному пути.



«Я ничуть не сомневался, что сборная Украины идёт по правильному пути. Игра со словаками получилась достаточно неплохой, особенно в плане компактности и оборонительных действий. Мне понравился характер ребят и их желание выполнять наши требования.



В первой половине следующего года у нас будет возможность провести сразу несколько спаррингов, и мы постараемся закрепить все наши наработки. На этот раз не будем стартовать в официальном турнире с чистого листа. У нас есть команда, в которой растет конкуренция. Матч со Словакией это подтвердил», — цитирует тренера «Команда №1».

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