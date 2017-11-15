Вентура получит € 866 тыс. компенсации, если не найдёт работу до июня

Бывший главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура, под руководством которого национальная команда впервые за последние 60 лет не попала в финальную часть чемпионата мира, получит компенсацию в размере € 866 тыс., информирует Pagine Romaniste.

Вентура отказался уйти в отставку после ничьей со счетом 0:0 со Швецией в ответном стыковом матче. Тренер ранее продлил контракт до 2020 года, но эта опция зависела от выхода на ЧМ, поэтому соглашение истечет в ближайшем июне.



Тренер отказался уйти в отставку, но его уволили на заседании Федерации футбола Италии, которой придется заплатить специалисту оставшуюся сумму — € 866 тыс. Если Вентура возглавит любой из клубов, выплата зарплаты за оставшиеся до истечения контракта месяцы будет автоматически отменена.