Голкипер «Анжи»: сильно огорчился, когда в 2015 году не перешёл в «Челси»

Грузинский голкипер «Анжи» Георгий Лория вспомнил о несостоявшемся переходе в «Челси» в 2015 году из-за трудового законодательства в Англии.

«В 2015 году мне позвонили из «Челси», но по условиям трудового законодательства я не мог перейти в лондонский клуб. Там много было аспектов. В то лето, как мне объяснили, был принят новый закон, который гласил: «Если у тебя не европейский паспорт, ты должен пройти через сито определённых ограничений». Я был заигран за сборную, а значит, мог перейти в один из английских клубов. Но разрешение на работу я не получил, так как Грузия не входила в топ-70 сборных мира.

Сильно ли огорчился? Ну конечно. А кто бы на моём месте не огорчился? Такое предложение, наверное, раз в жизни бывает. Инициативу в моём переходе проявлял менеджмент «Челси», представители которого искали выход на меня через знакомых, друзей по сборной. Через ребят, которые тогда выступали в «Генке». Гурам Кашия звонил из Голландии. Тогда столько звонков было. И уже потом до меня дозвонился спортивный директор «Челси»: «Георгий, я Майкл Эменало, Жозе смотрел твои игры. Ты ему понравился и на все сто процентов устраиваешь. Давай, ждём тебя в понедельник». Разговор состоялся в пятницу.

О препонах, которые могли воспрепятствовать переходу, они мне сказали, но уже после. Тогда «Челси» был очень заинтересован в моих услугах. Куртуа сломался, остался один Бегович. В два часа я подписал контракт с «Крыльями», а в восемь вечера состоялся этот разговор. Утром, в девять часов, он вновь связался со мной и с сожалением сказал, что они старались сделать всё возможное, но из-за законов Англии шансов у меня нет», — цитирует Лорию официальный сайт «Анжи».