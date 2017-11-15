До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Голкипер «Анжи»: сильно огорчился, когда в 2015 году не перешёл в «Челси»

Футбол

Грузинский голкипер «Анжи» Георгий Лория вспомнил о несостоявшемся переходе в «Челси» в 2015 году из-за трудового законодательства в Англии.

«В 2015 году мне позвонили из «Челси», но по условиям трудового законодательства я не мог перейти в лондонский клуб. Там много было аспектов. В то лето, как мне объяснили, был принят новый закон, который гласил: «Если у тебя не европейский паспорт, ты должен пройти через сито определённых ограничений». Я был заигран за сборную, а значит, мог перейти в один из английских клубов. Но разрешение на работу я не получил, так как Грузия не входила в топ-70 сборных мира.

Сильно ли огорчился? Ну конечно. А кто бы на моём месте не огорчился? Такое предложение, наверное, раз в жизни бывает. Инициативу в моём переходе проявлял менеджмент «Челси», представители которого искали выход на меня через знакомых, друзей по сборной. Через ребят, которые тогда выступали в «Генке». Гурам Кашия звонил из Голландии. Тогда столько звонков было. И уже потом до меня дозвонился спортивный директор «Челси»: «Георгий, я Майкл Эменало, Жозе смотрел твои игры. Ты ему понравился и на все сто процентов устраиваешь. Давай, ждём тебя в понедельник». Разговор состоялся в пятницу.

О препонах, которые могли воспрепятствовать переходу, они мне сказали, но уже после. Тогда «Челси» был очень заинтересован в моих услугах. Куртуа сломался, остался один Бегович. В два часа я подписал контракт с «Крыльями», а в восемь вечера состоялся этот разговор. Утром, в девять часов, он вновь связался со мной и с сожалением сказал, что они старались сделать всё возможное, но из-за законов Англии шансов у меня нет», — цитирует Лорию официальный сайт «Анжи».

Лория: в России есть команды уровня сборной Уэльса, например «Спартак», «Зенит»
Источник: Официальный сайт ФК "Анжи" Сообщить об ошибке
Теги
Анжи ФК Крылья Советов Челси Асмир Бегович Георгий Лория Гурам Кашия Жозе Моуринью Тибо Куртуа Трансферы
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент