Денис Суарес: похоже, «Барселона» может продать меня, но я этого не хочу

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес сообщил, что не намерен менять команду зимой, вопреки слухам в прессе.

«Моя мечта — провести еще много лет в „Барселоне“. Не собираюсь уходить, я отклонял предложения и подходы из других клубов. По-моему, по какой-то причине клуб или его представители, возможно, изучают вариант моей продажи, но я этого не хочу.

Это просто чувство, которое у меня есть, и я не хочу обсуждать его подробнее. Мы приближаемся к трансферному окну, но я дал очень ясно понять, что не хочу уходить", — цитирует игрока Mundo Deportivo.