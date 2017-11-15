Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Денис Суарес: похоже, «Барселона» может продать меня, но я этого не хочу

Футбол

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес сообщил, что не намерен менять команду зимой, вопреки слухам в прессе.

«Моя мечта — провести еще много лет в „Барселоне“. Не собираюсь уходить, я отклонял предложения и подходы из других клубов. По-моему, по какой-то причине клуб или его представители, возможно, изучают вариант моей продажи, но я этого не хочу.

Это просто чувство, которое у меня есть, и я не хочу обсуждать его подробнее. Мы приближаемся к трансферному окну, но я дал очень ясно понять, что не хочу уходить", — цитирует игрока Mundo Deportivo.

Денис Суарес не намерен переходить в «Наполи» и останется в «Барселоне»
Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Денис Суарес Трансферы
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент