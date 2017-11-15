Гризманн: на тренировках «Атлетико» голы идут один за другим, но в играх их мало

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн признал, что у его команды есть проблемы с забитыми голами.

«У нас есть проблемы. В течение недели на тренировках голы идут один за другим, но в официальных матчах их не так много. Мы должны продолжать работать, верить в тренера и товарищей по команде. В защите у нас порядок, но нам нужна удача в атакующих действиях. Мы должны работать и совершенствоваться», — цитирует Гризманна сайт Примеры.

В 11 матчах чемпионата Испании мадридцы забили 16 голов.