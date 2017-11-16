Ребров – о Глушакове и Комбарове: что-то вратарей развелось в последнее время

Голкипер «Спартака» Артём Ребров пошутил над полевыми игроками-партнёрами по команде защитником Дмитрием Комбаровым и полузащитником Денисом Глушаковым, которым в последних матчах за клуб и сборную России приходилось выполнять вратарские функции.

«Что-то вратарей развелось в последнее время», — написал Ребров в своём «инстаграме», опубликовав фотографию с Глушаковым во вратарских перчатках и Комбаровым, выносящего мяч с линии пустых ворот.

В матче группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» — «Севилья» (5:1) в одном из эпизодов Комбаров вынес мяч с ленточки ворот, подстраховав тем самым голкипера команды Александра Селихова. Глушаков в концовке товарищеского матча между сборными России и Испании (3:3) занял место в воротах после того, как из-за повреждения встречу не смог продолжить вратарь Андрей Лунёв.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Артёма Реброва.