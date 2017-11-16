Форсберг: читал об интересе Моуринью, но сейчас я сосредоточен на «РБ Лейпциг»

Вингер «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг прокомментировал слухи, согласно которым главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хотел бы приобрести его в летнее трансферное окно.

«Я читал в газетах слухи об интересе Моуринью, но сейчас я сосредоточен на «РБ Лейпциг»», — цитирует игрока Bild.

Португальский специалист, по данным СМИ, следил за действиями футболиста в первом стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира — 2018 между сборными Швеции и Италии (1:0).



По итогам 11 туров Бундеслиги Форсберг сыграл в 9 матчах, отметившись двумя голевыми передачами.