Лория сравнил ощущение после пропущенного гола с пулевым или ножевым ранением

Грузинский голкипер «Крыльев Советов» Георгий Лория, который на правах аренды выступает за «Анжи», рассказал, как переживает свои пропущенные мячи, а также почему согласился уйти в аренду в махачкалинский клуб.

«То, что «Анжи» выступает в РФПЛ, было определяющим в моём переходе в махачкалинский клуб. Зураб Циклаури, спортивный директор «Крыльев», сказал мне, что есть вариант с «Анжи» до конца сезона на правах аренды. Если честно, то я хотел остаться в Самаре, но в ФНЛ действует лимит на легионеров и в этом случае я создавал бы некоторые проблемы. Я поговорил с семьёй и дал своё согласие. Нисколько об этом не жалею. Очень надеюсь, что «Анжи» внизу турнирной таблицы — это временное явление. Потому что у нас есть игра и, думаю, выйдем из этой неприятной зоны вылета.

Когда я пропускаю мяч, мне становится очень плохо. Не могу это передать, но каждый раз в тебя словно выстрелили или ножом пырнули. Я почти всегда себя виноватым считаю в пропущенном мяче и из-за этого сильно страдаю. Во время матча стараюсь проявлять хладнокровие, но в определенные моменты необходимо проявлять эмоции», — цитирует Лорию официальный сайт «Анжи».