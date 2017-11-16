М. Фернандес: испанцы всегда нацелены на победу, но мы навязали им борьбу

Защитник сборной России Марио Фернандес поделился впечатлениями от контрольного матча с командой Испании (3:3).



«Думаю, у испанцев была серьёзная мотивация. В их составе выступают сильные, известные игроки, профессионалы. На поле они выходят с единственной целью — победить. Но наша команда играла хорошо, навязала испанцам серьёзную борьбу, поэтому и удалось добиться такого результата. Мы даже имели шансы на победу, но в концовке матча нам немного не повезло.



Остались болевые ощущения, но я потихоньку восстанавливаюсь. Перед матчем с Испанией мы не стали рисковать моим здоровьем и приняли решение пропустить эту игру. Думаю, что скоро смогу вернуться в строй», — приводят слова Фернандеса «Известия».

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