В Перу используют фейерверки и чёрную магию против сборной Новой Зеландии

Футбольные болельщики и жители Перу всеми возможностями пытаются помочь своей национальной команде пробиться на мировое футбольное первенство по итогам противостояния с соперниками из Новой Зеландии. Так, накануне матча в половине четвёртого утра по местному времени у отеля, в котором проживает новозеландская команда, горожане начали запускать фейерверки.



Кроме того, перуанские шаманы используют чёрную магию и заклинания в адрес команды соперников, проводя символические ритуалы, а также вдохновляют игроков своей страны.



«Один заклинатель змей из Лимы поставил на то, что сборная Перу не проиграет, и, возможно, что при этих обстоятельствах его ставка сыграет», — приводит слова одного из болельщиков сборной Перу Newshub.



Первый матч между Новой Зеландией и Перу завершился вничью – 0:0. Ответная игра пройдёт в Лиме. Начало – в 05:15 мск.

Фотографии из Лимы перед матчей можно посмотреть в «твиттере» издания The Sun.