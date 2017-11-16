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Количество команд 54
Статус турнира окончен
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В Перу используют фейерверки и чёрную магию против сборной Новой Зеландии

Футбол

Футбольные болельщики и жители Перу всеми возможностями пытаются помочь своей национальной команде пробиться на мировое футбольное первенство по итогам противостояния с соперниками из Новой Зеландии. Так, накануне матча в половине четвёртого утра по местному времени у отеля, в котором проживает новозеландская команда, горожане начали запускать фейерверки.

Кроме того, перуанские шаманы используют чёрную магию и заклинания в адрес команды соперников, проводя символические ритуалы, а также вдохновляют игроков своей страны.

«Один заклинатель змей из Лимы поставил на то, что сборная Перу не проиграет, и, возможно, что при этих обстоятельствах его ставка сыграет», — приводит слова одного из болельщиков сборной Перу Newshub.

Первый матч между Новой Зеландией и Перу завершился вничью – 0:0. Ответная игра пройдёт в Лиме. Начало – в 05:15 мск.

Фотографии из Лимы перед матчей можно посмотреть в «твиттере» издания The Sun.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Перу - Футбол Болельщики — Футбол Новая Зеландия — Олимпиада Фото
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